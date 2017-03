Professor diz que mudança é benéfica

O professor de Português Marcelo Freire, do Colégio Único, em Brasília, estava em sala de aula quando as mudanças foram anunciadas. Ele aproveitou para discutir as alterações com os alunos. “Eles estão muito divididos.”Segundo Freire, a aplicação em dois domingos tem prós e contras, mas ele acredita que, no geral, deverá beneficiar os estudantes. “Tem-se um dia de d...