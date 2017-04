Por aprovações, aliados se reúnem

Às vésperas de mais uma semana com votações importantes no Congresso - como a do projeto que cria o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - e trabalhando no convencimento parlamentares para conseguir aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer deixou o Palácio do Jaburu no início da tarde de ontem e reuniu-se com aliados na residência oficial do presidente d...