Pesquisas indicam vitória de Erdogan na Turquia

Duas pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem indicam uma vitória apertada da opção “sim” no plebiscito do domingo (16) sobre a ampliação dos poderes presidenciais. Uma eventual confirmação desse resultado representaria uma vitória política importante do presidente Recep Tayyip Erdogan. Em pesquisa do instituto Anar, ligado ao AKP (Partido Justiça e Desenv...