Perillo chama colega de “pai dos goianos”

Em uma alusão à possível candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), à presidência da República, o governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou que o colega paulista tem “a responsabilidade futura” de trazer propostas para o desenvolvimento regional no Brasil, diminuindo as desigualdades entre os Estados.“O Brasil não tem, Geraldo, e talvez essa se...