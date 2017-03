Pergunte ao Jorge

Em outubro de 2016 meu marido recebeu FGTS de conta inativa. Devo declarar com o CNPJ da Caixa Econômica Federal e o valor no item 4 (isento)? Luciane Bastos O correto seria informar o CNPJ da empresa onde trabalhava, uma vez que a Caixa Econômica Federal é apenas o agente recolhedor. Mas como as informações da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fon...