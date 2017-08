Pacientes com AVC sofrem com falta de estrutura em Goiás

Dos 4.416 pacientes internados em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) em 2014, 2.375 morreram, o que equivale a um percentual de 53,78% do total. É ligeiramente inferior à média nacional, de 54,46%, mas representa uma proporção altíssima. Os números são do Ministério da Saúde e são citados em uma pesquisa realiz...