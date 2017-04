Países querem pressão da China

Representantes da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos pediram ontem, em Tóquio, durante negociações para a desnuclearização da península coreana, que a China aumente sua pressão sobre o regime norte-coreano, com o objetivo de conter o desenvolvimento de seus programas armamentistas. Os representantes dos três países - o sul-coreano Kim Hong-kyun, o japonês K...