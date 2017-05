Operação prende 3 em segunda fase

Três dos quatro mandados de prisão temporária expedidos na segunda fase da Operação Multigrana foram cumpridos na tarde desta sexta-feira. A ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Goiás (MP-GO), também cumpriu dois mandados de busca e apreensão de documentos em Goiânia. São investigados membros de uma organização c...