“Mudanças são mínimas”, diz Marconi sobre pacote de austeridade

O governador Marconi Perillo (PSDB) minimizou ontem as mudanças nos projetos do pacote de ajuste fiscal do Estado, aprovados ontem de forma definitiva na última sessão do ano da Assembleia Legislativa. O governo desistiu da criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e respaldou 15 concessões ao funcionalismo no projeto que corta gastos com pessoal (veja quadro)....