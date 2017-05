Motoristas de ônibus aceitam 4,69% de reajuste

Os trabalhadores do transporte público da região metropolitana de Goiânia, que chegaram a ameaçar paralisação no dia 15 de maio, aprovaram em assembleia realizada ontem a proposta apresentada pelas empresas, acertada em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), na semana passada. A categoria que reivindicava um reajuste de 9,38% no sal...