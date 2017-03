Morte de motorista da Uber espalha medo entre os profissionais ligados ao aplicativo

A morte violenta do motorista Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32 anos, na madrugada de quinta-feira em um lote baldio do Setor Aruanã Park, em Goiânia, espalhou medo entre outros motoristas ligados ao aplicativo Uber. Alguns carros eram vistos ontem com adesivo #LutoUberGyn. Silva estava parado na 5ª Avenida, no Setor Leste Universitário, no início da madrug...