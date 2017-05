“Momento é histórico”, diz Temer

O presidente Michel Temer parabenizou os trabalhadores neste 1º de Maio em vídeo gravado e disponibilizado nos canais do governo e nas redes sociais nesta manhã. Em um vídeo de 2 minutos e meio, Temer transmitiu uma mensagem de otimismo demonstrando confiança no ambiente de trabalho do País, com a modernização da legislação trabalhista. Ele começa o vídeo afirmando que e...