Ministros que vão se candidatar tentam adiar saída do governo

Uma parte da Esplanada de Michel Temer encampou um movimento em defesa da redução do prazo exigido em lei para que um ministro se afaste do cargo se quiser disputar as eleições, a chamada desincompatibilização.Pelas regras atuais, os titulares das pastas têm de deixar os postos no mínimo seis meses antes da disputa, em abril. Esse grupo de ministros tenta reduzir o...