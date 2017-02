Ministro atende PGR e arquiva inquéritos

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou inquérito contra o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) atendendo pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).O Ministério Público afirmou que as provas colhidas no inquérito não apresentam indícios de crimes cometidos pelo parlamentar. Em novembro de 2016 a PF pediu o a...