Meta para 2017 será de R$ 200 mi, diz secretária

Segundo a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, Goiás deve seguir em trajetória positiva nas contas em 2017. A expectativa é de superávit de R$ 200 milhões. Porém, ela lembra que é ao longo do ano que o resultado vai se delinear, já que é fruto de ações do governo e o cenário para a economia no País ainda é muito incerto. O objetivo dos ajustes é conseguir equilíbrio das ...