Mais oferta em UTIs para o sistema

O sistema de regulação de Goiânia recebeu 93 novas vagas de UTIs de 2012 a 2016, segundo dados da Central de Regulação da SMS. Eram 124 leitos e, em 2016, passaram para 217. O crescimento é resultado do aumento de 20 novos leitos de UTI no Hugo, que ocorreu no ano passado, e o crescimento de 31 novos leitos no HGG, registrado em 2015 e 2016. Só o Hugol, que começou a f...