Luziânia vive onda de medo

Oito dias após o corpo da filha ser encontrado em um matagal, Iraleide Alves Cariri, de 39 anos, não sai do quarto da casa em que mora, no bairro Cidade Esperança, em Luziânia para receber a reportagem do POPULAR. Quem está à porta da casa de Iraleide, na tarde de terça-feira, 7, e repassa as informações sobre a morte da estudante Taís Alves Pereira, 20, é a tia da menina e irmã de Iraleide, Janaína Alves, 30. Ela mora no Piauí e largou tudo para que pudesse acompanhar a investigação sobre a morte da sobrinha em Goiás. “Ela está muito abalada. Eu te conto o que aconteceu”, diz.

A conversa é ouvida do interior da residência. Janaína explica que a sobrinha desapareceu no dia 25 de janeiro e o corpo foi encontrado cinco dias depois com um disparo na cabeça, na zona rural da cidade, já em estado de decomposição. A partir daí, a mãe da estudante interrompe e, por fim, resolve desabafar. “Decidi falar porque quero cobrar. Não temos mais segurança por aqui. Foram cinco dias de agonia para encontrar o corpo da minha filha e a morte dela não pode ficar impune. Eu tenho o direito de saber quem fez isso, até para que outras pessoas não sejam alvo também”, cobra Iraleide.

Homicídios

Taís está entre os casos investigados na onda de homicídios que acometeu a cidade em janeiro. Foram 24 registros, quase uma ocorrência por dia. O número é três vezes maior que o mesmo período do ano passado. Em fevereiro, em menos de uma semana, foram quatro.

Na terça-feira em que Iraleide recebeu O POPULAR completava o sétimo dia do enterro da filha. A mãe buscou camisetas em Novo Gama com a foto de Taís estampada e distribuiu aos familiares no culto celebrado no mesmo dia. “Escolhemos essa foto porque foi a última que a Taís postou e também a mais compartilhada pelos amigos na rede social”, destaca a tia.

Apesar da situação controversa, o silêncio predomina entre as ruas da região do Jardim do Ingá, apontada como uma das mais perigosas. O distrito engloba 40 bairros, entre eles a Cidade Esperança, e abriga quase 100 mil pessoas, a metade da população de Luziânia.

Poucos moradores decidem comentar a situação de Luziânia. É preferível, como precaução, manter o silêncio, mesmo sendo questionado pela reportagem. Quando se obtém uma resposta, porém, ela é dada de canto de boca. “Aqui dificilmente alguém vai falar alguma coisa, rapaz”, diz um morador sem se identificar.

A dona de casa Edite Elida da Silva, 60, aceitou conceder uma entrevista, mesmo que temerária. “Temos que falar para ver se muda alguma coisa. Moro há 11 anos por aqui e a situação está horrível. Realmente o medo impera”, confirma.

No Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), do Ingá, as principais ocorrências diárias são de roubos e furtos a transeuntes, principalmente de madrugada na saída para o trabalho nos pontos de ônibus. “Temos que nos apegar em Deus, porque sinto que estamos abandonados”, afirma Edite.