Longa fila de adoção também para as mais velhas

O baixo número de adoções realizadas em Goiás nos últimos dois anos – quinze em 2016 e nove no ano anterior – gera indignação entre pretendentes e organizações apoiadoras que criticam a lentidão do trabalho do Juizado da Infância e Juventude. Em reportagem na semana passada, O POPULAR mostrou que Goiás é o sétimo maior Estado em número de pessoas interessadas em adoção, com ...