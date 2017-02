Jucá diz que citação de “suruba” foi brincadeira

O líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou ontem que fez uma brincadeira ao se referir à palavra “suruba” para tratar de proposta para redução do foro privilegiado a parlamentares e ministros. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, na segunda-feira (20), ele reagiu à iniciativa defendida por ministros da Suprema Corte. “Se ac...