Jovair nega assumir assumir cargo no governo Temer, mas deve fazer ministro

Negando a possibilidade de assumir um cargo no governo do presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal Jovair Arantes (PTB) deve ter a oportunidade de indicar o nome para um ministério, ampliando assim os espaços de seu partido no Planalto. As conversas que visam atender ao pleito de ampliar a participação no governo, colocado pelo PTB logo após a disputa pela ...