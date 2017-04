Iris tem aprovação de pouco mais de 1/3 dos goianienses

Passados três meses, a gestão do prefeito Iris Rezende é aprovada por pouco mais de um terço dos goianienses. Pesquisa Serpes realizada por iniciativa do instituto em 28 e 29 de março mostra que 36,2% dos moradores da capital consideram a administração do peemedebista boa (29,2%) ou ótima (7%). O levantamento que ouviu 401 moradores de 16 anos ou mais tem margem de e...