Indicado de Jovair é exonerado e ministro determina intervenção

O superintendente Federal do Ministério da Agricultura em Goiás, Júlio César Carneiro, indicado pelo deputado federal Jovair Arantes (PTB) -conforme noticiado pelo POPULAR- foi demitido. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União de ontem, um dia após reunião de emergência no Palácio do Planalto sobre os impactos da Operação Carne Fraca. Carneiro foi um dos flagrad...