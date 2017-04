Indústria goiana volta a crescer

Nos dois primeiros meses do ano, o desempenho da produção da indústria goiana foi o terceiro melhor do País – com expansão de 4,9% - ficando atrás apenas dos Estados do Amazonas (6,6%) e Pernambuco (6,5%). Para especialistas, o resultado é animador e sinalizador de que a máquina econômica está começando a mover a engrenagem. Para se ter ideia, no mesmo período do ano p...