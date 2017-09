Incêndios causam prejuízos além do ambiental

O Estado de Goiás tem registrado diversas ocorrências de incêndio por dia. Neste domingo (3) mesmo, pelo menos dois casos foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros, uma no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e outra na capital, no setor Nova Vila. A queima da área próxima ao parque começou na última quinta-feira, nas propriedades da região. As chamas ...