Henrique Meirelles: “Me reuni com todos. Estou otimista”

Ministro da Fazenda nega que o projeto da reforma da Previdência tenha sido desfigurado e revela que tem ajudado na parte política, reunindo com bancadas para a aprovação do texto no plenário da Câmara

Renato Costa//Framephoto/Estadão Conteúdo