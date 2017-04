Greve geral desafia agenda de Temer

O calendário de greve geral e manifestações de hoje e do 1º de maio, Dia do Trabalho, acabou impondo o adiamento da votação da reforma da Previdência. Como antecipou o Broadcast do Grupo do jornal Estado de S. Paulo, a votação do substitutivo do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) na comissão especial não ocorrerá mais na próxima semana, o que acabará atrasando a dis...