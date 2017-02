Foto de boi pisoteado causa polêmica nas redes sociais

Uma foto de um boi deitado, com um homem e uma criança pisando sobre a barriga do animal, causou indignação de internautas ontem nas redes sociais. O caso, apontado pelos defensores dos direitos dos animais como maus-tratos, aconteceu durante a 1ª Cavalgada do Sindicato Rural de Itauçu, realizada no sábado, na zona rural da cidade situada a 70 quilômetros de Goiânia.A ...