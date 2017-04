Fim do foro privilegiado passa em 1º turno

Após acordo entre as principais lideranças da base aliada e da oposição, o plenário do Senado aprovou por unanimidade ontem o primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos chefes dos Três Poderes. A proposta contou com 75 votos a favor e nenhum contra. Por se tratar de ...