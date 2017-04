Família teme represália de PMs e deve pedir medida protetiva

A família do estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos, morto durante ação de policiais militares lotados no serviço reservado do Comando do Policiamento da Capital (CPC), no dia 17, está com medo de represálias e afirma que já entrou em contato com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para pedir algum tipo de medida p...