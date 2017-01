Faltosos e assíduos entre reeleitos da Câmara Municipal de Goiânia

Dos 35 vereadores que tomam posse hoje, apenas 13 foram reeleitos para um novo mandato. O Legislativo goianiense experimentou uma renovação de 66%, o que deixou evidente a insatisfação do eleitor da capital com seus parlamentares. Entre os escolhidos para permanecerem no cargo, há vereadores muito pouco assíduos. É o caso da vereadora Tatiana Lemos (PCdoB) que de...