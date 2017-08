Ex-senador boliviano pilotava avião experimental

O ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, de 58 anos, estava regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme informações do órgão. Ele pilotava um avião do tipo experimental (quando o responsável constrói 51% da aeronave) modelo Excel Cargo e sofreu um acidente na noite do último sábado no Aeroclube de Luziânia, no Entorno de Brasília. O aeroclube informou...