“Estávamos no nosso melhor momento da vida”

Discreta em sua atuação como primeira-dama de Goiânia, a médica anestesista Tereza Beiler não saiu do lado do corpo do marido, o neurocirurgião Paulo Garcia, que conheceu na época em que ambos eram estudantes de Medicina. Ela recebeu os apertos de mão e abraços apertados de conhecidos e amigos e a todo momento fazia carinhos com as mãos no rosto do marido e dava beijos e...