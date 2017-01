Ensino superior: Apenas 42% dos estudantes concluem curso em tempo certo

Mais de 20 milhões de alunos fizeram inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 1°/2017 em busca do sonho de entrar na faculdade. Mas garantir a vaga desejada é apenas o primeiro dos desafios a serem vencidos até obter um diploma de curso superior. De acordo com a pesquisa Os Egressos do Ensino Superior no Brasil, em média, 42% das pessoas que ingressam nas instituiçõe...