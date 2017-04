Crise Econômica: Lotéricos demandam repasse maior

Lotéricos de Goiânia não estão nada satisfeitos com os repasses realizados pela Caixa Econômica Federal. Empresários alegam que recebem R$ 0,54 por operação e que o valor não estaria cobrindo as despesas do negócio. Segundo eles, entre os principais serviços estão os pagamentos e os saques, o que implica maior investimento em segurança, como a necessidade de contratar ca...