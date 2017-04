Coreia acusa EUA de pressão

O embaixador da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU), Kim In Ryong, acusou os Estados Unidos de tornar a península coreana “no maior local de tensão do mundo” e criar “uma situação perigosa em que uma guerra nuclear pode estourar a qualquer momento”.Em coletiva de imprensa, Kim afirmou que “se os EUA ousarem optar por uma ação militar”, a Coreia do...