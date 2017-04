Condomínios horizontais ignoram crise

Enquanto o mercado imobiliário desacelerou, assim como quase toda economia, os condomínios horizontais continuam sendo lançados com um bom ritmo de vendas e de valorização. Goiânia está ganhando mais dois empreendimentos deste porte, num total de 950 lotes, que começaram a ser vendidos mesmo antes do lançamento. A razão do sucesso é a preferência do goiano por morar em ca...