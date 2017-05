Com depoimento de Lula, Curitiba terá “invasão”

Militantes, movimentos independentes e políticos do PT se organizam para ir a Curitiba na quarta-feira (10), quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro. Marcado inicialmente para o dia 3, o depoimento foi adiado a pedido da Secretaria de Segurança do Paraná. O presidente do Diretório Municipal do PT em São...