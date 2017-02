Chuva invade casas em Aparecida de Goiânia e causa estragos

A forte chuva no Setor Recanto do Bosque, em Aparecida de Goiânia, na madrugada de ontem, causou uma série de estragos às residências do bairro. Além de muros que caíram com a força da água e cisternas contaminadas por barro e sujeira, moradores perderam móveis por causa da enxurrada, principalmente nas ruas da parte mais baixa do setor, como a Rua Eucalipto. Para piorar a s...