Cana de açúcar repete produção

Goiás deve ter uma safra de cana de açúcar muito parecida com a do ano passado. O presidente executivo dos Sindicatos da Indústria de Fabricação de Açúcar e de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar), André Rocha, informa que a previsão é de que sejam colhidas 68,3 milhões de toneladas, contra 67,6 milhões na safra anterior, afetada pela queda de produtividade no cl...