Aposentado inventa talher para pequi

Em terra de pequi se come sem sujar as mãos. Pelo menos, esta é a intenção do procurador da União aposentado João da Silva Garrote, de 80 anos, que inventou um pegador próprio para o manuseio do fruto típico do Cerrado, sem que haja contato com a pele. Ou seja, sem deixar os dedos lambuzados e amarelos. “As pessoas vão em restaurantes e nem comem pequi para não sujar a...