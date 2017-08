Após ratos em feira, limpeza da Praça do Trabalhador fica sem conclusão

A situação propícia para a procriação de ratos permanece a mesma na Praça do Trabalhador, como pôde ser visto hoje na Feira Hippie. O biólogo e responsável técnico da empresa Pastarosa, que fez o trabalho de desratizaçaõ no local, Wesclei Pereira, estima seis meses para que a infestação volte, caso não haja uma mudança na manutenção do local. Pereira afirma que f...