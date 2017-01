Ano letivo nas escolas da rede estadual deve começar sem OS

As aulas das escolas estaduais começam na segunda-feira, dia 23, e ainda não deve ser desta vez que o governo do Estado experimentará a gestão compartilhada de unidades escolares com organizações sociais (OSs). Uma decisão liminar da Justiça, concedida pelo desembargador Orloff Neves Rocha, indeferiu recurso interposto pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e manteve...