Agronegócio terá ano de safra abundante e preços em baixa

Com as chuvas do período, a produção deve crescer 37%, mas a grande oferta reduz valores e traz preocupação

Cristiano Borges

Produção de milho na região de Trindade: expectativa de safra cheia em Goiás e no Mato Grosso provocou redução no valor da saca e já traz preocupação para os produtores