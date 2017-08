“A vida é assim, como uma maré”

Sentada sobre a cama do quarto que dividia com o neto João Pedro Fernandes, de 8 anos, morto por atropelamento há nove dias, no setor Jardim São José, Maria Fernandes de Souza olha pela janela. Aos 70 anos, tem no rosto a expressão forte de quem já viu o suficiente para não ser mais surpreendida pela vida, mas segue incapaz de ignorar a dor.O olhar revela a resignação de quem ...