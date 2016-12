Óleo diesel fica até 11 centavos mais caro nas bombas

Dívida da Petrobras com Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-GO) deixa preço do litro do óleo diesel 11 centavos mais caro a partir de hoje nos postos de combustíveis instalados no Estado de Goiás. A má notícia ocorre às vésperas do feriado e tem desdobramentos tanto para consumidor quanto para postos instalados ao longo das rodovias, já que preveem queda nas vendas p...