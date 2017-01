Choro e dança no último jogo

Ricardo Boiadeiro foi um atacante irreverente, sem ser debochado. A marca dele era comemorar os gols sapateando, além de girar o braço, como se estivesse jogando o laço. Foi assim a comemoração dele no último jogo do Goianão disputado no antigo Estádio Olímpico. Foi no dia 20 de março de 2005. Um ano antes da demolição, o jogo entre Goiânia e Anapolina definia o futur...